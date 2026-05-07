Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- La Comisión Mexicana de Filmaciones (Comefilm) reconoció la importancia del trabajo que Michoacán realiza para atraer producciones cinematográficas, así como para mostrar la riqueza de sus escenarios y fortalecer el turismo de pantalla.

A través de sus redes sociales, en el marco de la edición 50 del Tianguis Turístico de México, realizado en Acapulco, la instancia a cargo de Diana Álvarez Segoviano escribió: “Michoacán está viviendo un gran momento. El impulso del turismo de pantalla y el trabajo de la Comisión de Filmaciones de Michoacán han colocado al estado en una nueva conversación dentro de la industria”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que estas acciones de impulso al turismo de pantalla pudieron observarse en 2024 y 2025, cuando se logró que un total de 19 producciones eligieran al estado como escenario. Esto generó tres mil 812 noches de hospedaje y una derrama económica de 11 millones de pesos, monto que benefició de manera directa a hoteles, transportistas, personas cocineras y artesanas, extras y servicios locales.

Como parte de las acciones que desarrolla la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich), en 2026 se concretó la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de Durango para fortalecer el vínculo entre las comisiones fílmicas de ambas entidades, a partir de una visión que reconoce al turismo y a la industria audiovisual como herramientas estratégicas para atraer inversión y preservar el patrimonio cultural.

Además, en un acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Filmadoras, Jorge Medina, y con el representante de Filmland Hunters, Luis García, se estableció la posibilidad de abrir campo de acción en Michoacán, lo que generaría un impacto comercial, cultural y social relevante para el estado.

“El turismo de pantalla es una realidad tangible, capaz de traducir locaciones, narrativas y atmósferas vistas en cine, televisión y plataformas digitales en experiencias turísticas memorables, con valor cultural y potencial comercial”, concluyó el director de la Cofilmich, Luis Fernando Gutiérrez Lara.