Morelia, Michoacán, 7 de mayo de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, expresó su respaldo firme a la Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo frente a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a recurrir a la lógica de la amenaza y la presión unilateral para referirse a la política de seguridad de México.

Jesús Mora señaló que la respuesta de la presidenta ha sido correcta en el fondo y en la forma: firmeza sin estridencia, resultados en la mano y defensa clara de la soberanía nacional. Recordó que mientras desde Washington se insiste en construir una narrativa de descontrol para justificar presiones políticas y militares, México ha acreditado con datos que la estrategia de seguridad está dando resultados concretos. La propia presidenta informó que el país registra una reducción cercana al 50 por ciento en homicidios dolosos, además de más de 2 mil 500 laboratorios clandestinos destruidos y miles de detenciones con investigación judicial abierta.

Mora sostuvo que el problema del narcotráfico no puede analizarse desde la hipocresía imperial de quienes durante décadas han alimentado el mercado de consumo más grande del mundo y han permitido el flujo sistemático de armas hacia territorio mexicano. Señaló que mientras México combate todos los días a las estructuras criminales, Estados Unidos sigue sin asumir plenamente su responsabilidad en la demanda de drogas, en el lavado financiero y en el tráfico ilegal de armamento que fortalece a estos grupos.

“El presidente Trump insiste en hablar de México como si fuera un problema externo, cuando buena parte de la capacidad operativa del crimen organizado está ligada al mercado, al dinero y a las armas que vienen del otro lado de la frontera. Esa parte nunca la quieren discutir”, afirmó.

Jesús Mora subrayó que Morena defenderá siempre el principio histórico de soberanía nacional porque la relación con Estados Unidos debe construirse desde la cooperación, no desde la subordinación. Recordó que México es un país libre, con instituciones y con una estrategia propia para construir paz, basada no solo en la acción policial, sino en la atención a las causas sociales que generan violencia.

“El pueblo de México ya decidió hace años que no volveremos a ser un país sometido a los intereses de potencias extranjeras. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum representa esa dignidad nacional y cuenta con el respaldo de Morena Michoacán para defenderla”, concluyó.