Morelia, Michoacán, 10 de mayo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que el Festival Jalo por las Mamás encabezado por Marco Antonio Solís “El Buki”, concluyó con saldo blanco, sin incidentes ni contratiempos, gracias al operativo coordinado de seguridad, vialidad y atención ciudadana implementado por autoridades estatales.

El encargado de la política interna del estado destacó que más de 58 mil personas acudieron al Estadio Morelos para disfrutar del evento, convirtiéndose en una de las mayores concentraciones registradas en la capital michoacana para un espectáculo musical de este tipo, el cual se desarrolló en un ambiente familiar, de orden y tranquilidad.

¡FELIZ DÍA DE LAS MADRES! 👵🏻 Marco Antonio Solís desde el escenario le canta al corazón de miles de mamás michoacanas en una noche llena de amor, música y recuerdos inolvidables.💐🎶 #JaloPorLasMamás #10demayo @MarcoASolis @GobMichoacan pic.twitter.com/By5MJMw96s — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 10, 2026

Raúl Zepeda reconoció el trabajo coordinado de la Guardia Civil, Protección Civil, el Agrupamiento de Seguridad Vial, paramédicos, personal del C5 Michoacán y corporaciones de auxilio, quienes mantuvieron presencia permanente en las inmediaciones del estadio, accesos, estacionamientos y vialidades estratégicas antes, durante y después del concierto.

Asimismo, señaló que se implementaron acciones preventivas y de acompañamiento vial para agilizar el flujo vehicular, así como recorridos permanentes para brindar atención inmediata a cualquier eventualidad, lo que permitió que las familias asistentes disfrutaran del evento de manera segura.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, informó que el despliegue operativo contempló vigilancia tanto al interior como en el exterior del Estadio Morelos, donde participaron elementos de la Guardia Civil, Seguridad Vial, Protección Civil y monitoreo permanente a través del C5 Michoacán.

Detalló que desde horas previas al inicio del concierto se realizaron labores de supervisión en accesos, filtros de ingreso, zonas de estacionamiento y principales vialidades de la capital michoacana, además de recorridos preventivos y patrullajes permanentes para garantizar el orden y la integridad de las y los asistentes.

Finalmente, las autoridades estatales reiteraron que la coordinación interinstitucional continuará fortaleciéndose para garantizar la seguridad y bienestar de las y los michoacanos en eventos masivos y actividades de convivencia familiar.