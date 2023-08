Video | Ricardo O’Farrill pide perdón publicamente en un video publicado en su Instagram.

El reconocido comediante Ricardo O’Farrill ha emitido un emotivo y sincero mensaje a través de un video en su cuenta de Instagram, en el cual pide disculpas públicas a todas las personas que se sintieron ofendidas durante un episodio psicótico que vivió en abril de este año.

Con la voz entrecortada y luciendo una playera con la leyenda “Ánimo”, Richie O’Farrill, cómo también se conoce al standupero, dedicó unas palabras a las personas que señaló durante los múltiples lives que realizó en sus redes sociales.

#VideoViral | Ricardo O’Farrill reaparece en sus redes sociales y mediante un video pide perdón a todos a los que ofendió.⚠️👇🏻 pic.twitter.com/l9Z4rAFZDz — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 2, 2023

“Esto cuesta mucho trabajo, obviamente, estoy en un lugar vulnerable ahorita, pero este video es específicamente para disculparme con todas las personas a las que ofendí durante mi brote maníaco-depresivo”, señala en los primeros segundos del video.

Aseguró que estar en un brote es como “estar poseído, no te das cuenta de tus acciones. Y sí hay muchas cosas malas. En específico hablar mal de tantas personas a las que quiero, respeto y admiro tanto y yo lo que hice fue fallarles”.

Richie pidió disculpas a Rodrigo Escobar, Maye Hernández, Alex Fernández, Yara Cabazos, Diego Zannasi, Isabel Fernández, Karla Camacho, al indicar: “lo único que puedo decirles es que no era yo, pero les fallé”.

Respecto a Mau Nieto y Daniel Sosa, comediantes por lo que comenzó la polémica en el mundo del Stand Up en México dijo: “Perdón por esparcir una cosa que no era más que un chisme, que ocasionó un daño que yo no tenía medido y lo mismo con Sofía Niño de Rivera y Jorge Bermúdez, su esposo”.

Compartió que a muchos de los antes mencionados tuvo oportunidad de pedirles una disculpa en persona, aunque dio a entender que hay quienes no lo han recibido: “quienes no, entiendo que mis acciones los alejaran y no quieren que los vea ahorita, por eso hago este video”.

El standupero estuvo internado en una Clínica de Rehabilitación en Hidalgo para tratar su salud mental, tema que no dejó de lado y al que hizo referencia: “fue tan gradual que no lo vi venir”

“Me siento muy mal, de verdad ha sido la peor época de mi vida ésta, siento una depresión terrible de la cual espero salir pronto, pero estoy aquí tomándome los medicamentos indicados, recibiendo ayuda psicológica y haciendo todo para salir de esta depresión”.

Días antes el propio Ricardo O’Farrill compartió a través de su cuenta de Twitter que había sido diagnosticado con trastorno bipolar por el psiquiatra e inluso bromeó al respecto.