Seguimiento | Argentinos Juniors reporta la situación médica de Luciano Sánchez luego de su grave lesión por parte de Marcelo.

En este mismo dia Argentinos Juniors ya dio a conocer el parte médico de Luciano Sánchez luego de la grave lesión que sufrió el futbolista de 29 años de edad y que fue provocada, de manera accidental, por el jugador brasileño Marcelo.

El jugador quien inmediatamente fue trasladado al Sanatorio Finochietto de Buenos Aires.

Luciano Sánchez, titular en el partido contra Fluminense, será intervenido quirúrgicamente de manera inmediata y se prevé un tiempo estimado de recuperación de ocho meses.

Al finalizar el partido entre Argentinos Juniors y Fluminense, Marcelo inmediatamente se dirigió a redes sociales para disculparse públicamente con el argentino Luciano Sánchez y desearle pronta recuperación.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión”, escribió el ex del Real Madrid en su perfil oficial de Instagram y en su cuenta de Twitter.

“Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, añadió Marcelo.

También te puede interesar .