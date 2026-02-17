Uruapan, Mich.- 17 de febrero de 2026.- Este martes, familiares, amigos y vecinos de Jazmín Estefany, la menor de 16 años asesinada el pasado sábado en un aparente asalto al interior de una tienda de la colonia 28 de Octubre, al poniente de Uruapan, realizaron una marcha por calles de la ciudad de Uruapan para para exigir justicia y la captura del presunto responsable.

Familiares y ciudadanos marcharon en Uruapan para exigir justicia por el asesinato de una menor y la captura del responsable.#Uruapan #Michoacán #Justicia #SeguridadPública pic.twitter.com/1Qjbnlgpxa — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 17, 2026

Durante la manifestación destacó la ausencia de diputados y autoridades municipales; otros sectores sociales tampoco asistieron a esta marcha que fue convocada a través de redes sociales.

El contingente partió de la glorieta de McDonald’s, sobre el Paseo Lázaro Cárdenas, para seguir por Avenida Américas hasta el primer cuadro, esto en medio de consignas y la exigencia de justicia para Jazmín.

Los manifestantes portaban ropas blancas y diversas lonas aportadas presuntamente por el Ayuntamiento, en algunas de las cuales se agradecía el apoyo de la alcaldesa Grecia Quiroz.

Es de señalar que este día fue localizado con hombre ejecutado en la colonia Plan de Ayala en la que sus victimarios colocaron junto al cuerpo, una cartulina en la que lo señalan como el presunto responsable del asesinato de Jazmín, situación que es investigada por las autoridades.