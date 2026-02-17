Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Con la participación de cientos de estudiantes nicolaitas, la administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, realizó las Jornadas Nicolaitas de Seguridad y Procuración de Justicia, en donde se contó con la participación del vicefiscal de Control Interno y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), José Ismael Cervantes Rodríguez y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón Olmedo.

La rectora reconoció la trayectoria de ambos funcionarios, a quienes agradeció su participación en esta actividad dirigida a alumnas y alumnos de las licenciaturas en Derecho, en Seguridad Pública y Ciencias Forenses, y en Psicología, con quienes compartieron sus conocimientos en aras de fortalecer su formación académica.

Al respecto, Yarabí Ávila, afirmó que las universidades y en general las instituciones públicas de educación son precisamente el espacio donde se construye una mejor ciudadanía, al tiempo que agradeció el trabajo colaborativo que se ha podido concretar tanto con la dependencia estatal como con la municipal.

Destacó el respaldo de la FGE, para que maestras y maestros con amplia experiencia formen a las y los estudiantes de la carrera de Seguridad Pública y Ciencias Forenses, al referir que de esa manera la Universidad no eroga ningún recurso financiero en ello, ya que es parte de un convenio. En este sentido, agradeció al fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, por las posibilidades de colaboración en beneficio del alumnado.

Precisó que frecuentemente la dependencia solicita currículums de egresadas y egresados, generando oportunidades laborales para las y los nicolaitas, “seguirles pidiendo que las puertas para la Universidad Michoacana estén abiertas, esto es un asunto meramente académico, de construcción de una mejor sociedad y este compromiso de ambas partes para colaborar en ese sentido siempre lo vamos a tener presente”.

De igual forma, la rectora Yarabí Ávila, destacó la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, José Pablo Alarcón, quien dijo, motiva a las y alumnos, en este marco, agradeció el apoyo que la UMSNH ha tenido por parte de la dependencia municipal cuando se ha requerido, al tiempo que, solicitó seguir contando con su respaldo para que las y los jóvenes nicolaitas caminen tranquilos en las calles.

“Ojalá que nuestras y nuestros estudiantes tengan las puertas abiertas para su servicio social, sus prácticas profesionales y por supuesto para el mercado laboral porque aquí en la Universidad Michoacana el humanismo no solamente se lleva en un eslogan sino también se ejemplifica con las buenas acciones del buen ciudadano”.

Por su parte, el abogado general, Jesús Alfonso Guerra Cruz, indicó que la finalidad de esta jornada que se celebra por segundo año consecutivo, es generar un diálogo técnico y constructivo sobre los retos actuales y buenas prácticas que en materia de seguridad y justicia se realizan, al referir que lo anterior es fundamental para construir una idea apegada a la realidad de lo que significa en la práctica el ejercicio del servicio público en favor de la comunidad.

“Estas jornadas nacieron con la visión de la rectora, Yarabí Ávila, por contribuir a la estrategia integral de Cultura de Paz que impulsa la Universidad Michoacana y que se orienta al fortalecimiento académico de estudiantes”, indicó.