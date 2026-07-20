Uruapan, Mich.- 20 de julio de 2026.— Desde temprana hora este lunes, los bloqueos sobre la carretera Uruapan–Los Reyes a la altura de la comunidad de Nuevo Zirosto y en el entronque a Corupo, donde pobladores exigen la liberación de uno de sus compañeros.

De acuerdo con los primeros informes, la movilización es para exigir un la libertad de Luis Churape Aguilar, vecino de Nuevo Zirosto y quien fue detenido recientemente. Además los manifestantes expresaron su respaldo al activista social Luis Manuel Soto.

#Video | Desde temprana hora este lunes, los bloqueos sobre la carretera Uruapan–Los Reyes a la altura de la comunidad de Nuevo Zirosto y en el entronque a Corupo, donde pobladores exigen la liberación de uno de sus compañeros. pic.twitter.com/Hn1aSCQWEU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 20, 2026

Por lo anterior, los participantes en la manifestación sabedores de las afectaciones que este tipo de cierres carreteros generan a la ciudadanía, expresaron sus disculpas para con los usuarios de esta vialidad, Mientras esperan la instalación de una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales.

AGENCIA RED 113