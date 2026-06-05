Morelia, Mich.- Viernes 05 de junio de 2026.- Una camioneta volcó la tarde de este viernes sobre el Libramiento Norte de Morelia, accidente que dejó a sus ocupantes con lesiones leves, informaron autoridades policiales.

#Video 🚨 Una camioneta volcó la tarde de este viernes sobre el Libramiento Norte de Morelia, accidente que dejó a sus ocupantes con lesiones leves, informaron autoridades policiales. ⚠️ pic.twitter.com/17TiQrX1P0 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 6, 2026

El percance ocurrió a la altura de la colonia El Realito, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos. De acuerdo con los datos obtenidos, la mencionada unidad de color gris terminó siniestrada a la orilla del camellón central.

Algunas personas que pasaban por el sitio auxiliaron a los tripulantes y solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911. Minutos después arribaron patrulleros estatales y municipales, así como bomberos y paramédicos, quienes atendieron a un hombre y una mujer.

Por último, agentes de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para determinar las causas de los hechos y deslindar responsabilidades. Asimismo, solicitaron el apoyo de una grúa para retirar el vehículo dañado.

AGENCIA RED 113