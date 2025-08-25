CDMX a 25 de agosto de 2025.- La mañana de este lunes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, localizaron a un bebé recién nacido abandonado en los baños de la estación del metro UAM-I de la Línea 8, quienes lo rescataron y lo llevaron rápidamente a un hospital para su atención médica.

AQUÍ EL VIDEO DEL MOMENTO JUSTO DEL RESCATE:

La propia Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, dio a conocer el hecho por medio de sus redes sociales.

#TarjetaInformativa | Efectivos de la #SSC que realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia #BarrioSanMiguel, en @Alc_Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del #C2 Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos localizados al interior de la estación #UAM-I, de la #Línea8, del @MetroCDMX. De inmediato, los oficiales se trasladaron a la estación localizada en la calzada Ermita Iztapalapa y la calle San Felipe, donde al ingresar a los sanitarios del lugar, hallaron sobre el piso a un recién nacido envuelto en una cobija, por lo que de inmediato lo resguardaron.

El elemento policiaco al notar el llanto del bebé, rápidamente lo envolvió con su chamarra y a bordo de una patrulla junto con sus compañeros, lo trasladaron a un hospital para que recibiera la atención médica especializada que requiere.

Redacción VA