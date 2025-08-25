Morelia, Mich.- Lunes 25 de agosto de 2025.- Parte de un cráneo humano fue encontrado por trabajadores del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas), esto cuando realizaban una excavación propias de su labor a la orilla del Río Chiquito y de la avenida Solidaridad.

Lo anterior sucedió a la altura de la colonia Molino de Parras, cerca de la calle Puebla y fue reportado al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron unos patrulleros, quienes delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Después arribaron los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, mismos que iniciaron las averiguaciones pertinentes y trasladaron los restos a la morgue para los estudios respectivos.