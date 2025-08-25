Morelia, Michoacán; 25 de agosto de 2025.- Con la finalidad de apoyar la economía familiar en este regreso a clases y fomentar el consumo local, el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, invita a la ciudadanía a la décimo quinta edición de la Expo “Regreso a Clases”, la cual se llevará a cabo del 27 al 31 de agosto en Plaza Valladolid, en un horario de 09:00 a 22:00 horas.

La titular de la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco), Guadalupe Herrera Calderón, subrayó que esta feria es un espacio pensado para las familias morelianas, ya que podrán adquirir útiles escolares, uniformes, mochilas y calzado a precios accesibles, impulsando al mismo tiempo a los negocios locales.

En esta edición participarán 58 expositores, entre ellos 25 papelerías locales afiliadas a Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich), 16 artesanos, seis cocineras tradicionales y diversos comerciantes que ofrecerán productos de calidad y confianza.

Además de generar ahorro en la economía de las familias, esta expo promueve la solidaridad, con acciones como la recolección de tres mil tapitas de PET para entregar kits escolares a niñas y niños en situación vulnerable, así como la donación de mil unidades de sangre en coordinación con la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc). Asimismo, se brindarán cortes de cabello gratuitos con el apoyo del Instituto Venus. Todas estas acciones se suman a las actividades dentro del evento, para reforzar la participación ciudadana en programas sociales y fomentar la solidaridad.

Con este tipo de eventos, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con las familias y con el sector empresarial, trabajando de la mano para que Morelia sea cada día el mejor lugar para vivir.