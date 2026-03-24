¡Grupo Frontera lo volvió a hacer!

¡Ya se siente la vibra tricolor! 🎶⚽

¿Listos para cantarla a todo pulmón en las tribunas?

Comenta cuál es tu parte favorita o etiqueta a un amigo que ya la tiene en repeat.

#GrupoFrontera #SelecciónMexicana #Mundial2026 #DaleMexico #UnSoloCorazón

Grupo Frontera presentó “Un Solo Corazón” , el tema oficial que acompañará a la Selección Mexicana de Fútbol como himno en el Mundial 2026. En colaboración con Amazon Music, esta canción busca conectar con la afición mexicana mediante un mensaje de unión y orgullo tricolor.

¡Vamos México! 💚🤍❤️