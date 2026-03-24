¡Grupo Frontera lo volvió a hacer!
¡Ya se siente la vibra tricolor! 🎶⚽
¿Listos para cantarla a todo pulmón en las tribunas?
Comenta cuál es tu parte favorita o etiqueta a un amigo que ya la tiene en repeat.
#GrupoFrontera #SelecciónMexicana #Mundial2026 #DaleMexico #UnSoloCorazón
Grupo Frontera presentó “Un Solo Corazón”, el tema oficial que acompañará a la Selección Mexicana de Fútbol como himno en el Mundial 2026. En colaboración con Amazon Music, esta canción busca conectar con la afición mexicana mediante un mensaje de unión y orgullo tricolor.
¡Vamos México! 💚🤍❤️
¡Grupo Frontera lo volvió a hacer!— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 25, 2026
La banda del momento presentó la canción oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. pic.twitter.com/sXn8UN15oM