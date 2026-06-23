La senadora de la República, Celeste Ascencio, informó que presentó licencia a su cargo legislativo para dedicar todas sus energías a una nueva etapa de trabajo, organización y compromiso con la Cuarta Transformación y con el pueblo de Michoacán.

➡️ Celeste Ascencio solicita licencia al Senado y reafirma su compromiso con la transformación de Michoacán.@CelesteAscenci8 @morenaMich_ pic.twitter.com/KLS4CCSEFE — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 23, 2026

Al dirigirse a las y los michoacanos, la legisladora señaló que el estado vive un momento histórico que requiere la participación activa de todas y todos, así como la consolidación de un proyecto colectivo construido desde el territorio y de la mano de la gente.

“La transformación que hemos construido como movimiento es fruto del esfuerzo colectivo de millones de personas que decidieron poner por delante el bienestar del pueblo. Hoy es tiempo de fortalecer esa organización, de sumar voluntades y de seguir construyendo unidad para profundizar los cambios que nuestra gente demanda”, expresó.

Celeste Ascencio recordó que durante su encargo como Senadora recorrió permanentemente las distintas regiones de Michoacán, escuchando a las comunidades, dialogando con diversos sectores sociales y acompañando las causas del pueblo.

En ese sentido, afirmó que seguirá trabajando para fortalecer la organización social, la participación ciudadana y la unidad de quienes comparten la convicción de construir un Michoacán con mayor justicia, igualdad y bienestar.

Asimismo, agradeció la confianza que las y los michoacanos depositaron en ella para representarles en el Senado de la República, responsabilidad que —dijo— marcó profundamente su vida y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y las causas populares.

La legisladora destacó que el momento actual exige diálogo, inclusión y la participación de todos los sectores de la sociedad michoacana.

“Este es tiempo de construir puentes, de sumar esfuerzos y de reconocer que la transformación requiere de todas las voces, de todas las regiones y de todas las personas que aman profundamente a Michoacán”, afirmó.

Finalmente, anunció que participará en el proceso interno de su movimiento con el propósito de seguir sirviendo al estado y contribuir, desde la organización y el trabajo territorial, a la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía de Michoacán.

“Soy una Humanista Michoacana por la Paz y seguiré caminando del lado del pueblo, contribuyendo al proyecto de transformación que compartimos. Michoacán puede y merece más”, concluyó.