Zacapu, Mich.- 23 de junio de 2026.- Un hombre y una mujer perdieron la vida, además de que otras dos personas resultaron lesionadas, al registrarse un accidente de tránsito entre dos vehículos la noche del lunes en el sitio conocido como El Mesón del Pájaro, municipio de Purépero.

De acuerdo con información recabada por esta redacción, el percance fue atendido por autoridades y cuerpos de auxilio, luego de que se reportara una colisión entre dos unidades automotrices en dicho punto.

Al arribar al lugar, los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento de un masculino y una femenina, mientras que dos personas más presentaban lesiones, por lo que recibieron atención médica y fueron trasladadas para su valoración.

Posteriormente, personal de la Fiscalía Estatal ealizó las actuaciones correspondientes.

Una vez concluidos los trabajos periciales y ministeriales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley y en espera de su identificación.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas y la mecánica del accidente.

RED 113