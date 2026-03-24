Morelia, Mich.- Martes 24 de marzo de 2026.- Un incendio de pastizal alcanzó y arrasó la mayor parte de la palapa del Restaurante Brisas del Mar, ubicado en la colonia Constituyentes de Apatzingán, en la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

El fuego inició en un predio colindante

De acuerdo con las fuentes, el siniestro comenzó en un predio delimitado, colindante con el referido negocio, esto a la orilla del Libramiento Sur-Poniente, cerca de la colonia Hacienda de la Trinidad, así como de la empresa refresquera Pepsi y en las inmediaciones de la salida a Pátzcuaro.

Las llamas llegaron hasta el techo del establecimiento

El fuego rápidamente se extendió y llegó hasta la palma del techo del citado comercio, el cual ardió en llamas. Algunas personas, entre ellas trabajadores de una pipa particular de agua, se dieron cuenta y combatieron la quemazón; además, pidieron ayuda al número de emergencias.

Bomberos estatales y trabajadores de una pipa evitaron más daños

Posteriormente, arribaron los bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), quienes atacaron la lumbre en el comentado establecimiento y evitaron que causara más daños al inmueble.

No hubo lesionados y otras corporaciones apoyaron en las labores de auxilio

Después, los vulcanos, junto con sus homólogos del municipio, continuaron enfrentando el incendio en el predio hasta que finalmente lo extinguieron. Por fortuna, no hubo personas lesionadas.

Inspectores de Protección Civil se encargaron de las acciones conducentes. En las labores de auxilio también participaron patrulleros y motopatrulleros de la Guardia Civil (GC).

RED 113