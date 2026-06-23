Morelia, Michoacán, 23 de junio de 2026.- A solo dos días del registro de aspirantes para encabezar la Coordinación de la Cuarta Transformación en Michoacán, la más reciente encuesta de FactoMétrica coloca a Carlos Torres Piña como el perfil mejor posicionado dentro de Morena, consolidándose como la principal opción rumbo a la elección de 2027.

De acuerdo con la medición, Torres Piña alcanza 25.2 por ciento de las preferencias, ubicándose en el primer lugar y ampliando la ventaja sobre el resto de los aspirantes.

Los resultados son los siguientes: Carlos Torres Piña: 25.2%; Raúl Morón Orozco: 18.3%; Fabiola Alanís Sámano: 16.9%; Gaby Molina Aguilar: 10.0%; y Gladyz Butanda Macías: 9.1%; los indecisos aglutinan el 20.5%.

La encuesta publicada este 22 de junio confirma que Torres Piña es actualmente el perfil con mayor respaldo entre quienes simpatizan con Morena, superando por casi siete puntos a su competidor más cercano.

El resultado se da en un momento clave para la vida interna del movimiento, donde la definición de liderazgos rumbo al 2027 comienza a tomar forma. En ese escenario, Carlos Torres Piña aparece como el aspirante que más confianza genera para dar continuidad al proyecto de transformación en Michoacán.

Con el proceso interno a punto de iniciar, los números muestran una tendencia clara: Carlos Torres Piña lidera las preferencias y se perfila como la principal carta de Morena para afianzar la Cuarta Transformación de cara al próximo proceso electoral.

Comunicado de prensa