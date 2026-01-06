Morelia, Mich.- Martes 06 de enero de 2026.-* El chofer de un taxi resultó lesionado tras un choque en el que estuvo involucrada una camioneta patrulla de la Guardia Civil (GC), en la Tenencia Morelos, municipio de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate, las cuales agregaron que en otro punto de la ciudad un vehículo también se accidentó.

El percance se registró durante la noche de este martes sobre la antigua carretera a Pátzcuaro, a la altura de la colonia Emiliano Zapata, y fue reportado por vecinos al número de emergencias.Al sitio acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al trabajador del volante. Asimismo, oficiales de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Incidente de camioneta en el Libramiento PonienteMinutos después, sobre el Libramiento Poniente, en las cercanías de la colonia La Quemada, en el sentido del Distribuidor Vial Salida a Quiroga hacia el Estadio Morelos, una camioneta tipo Van se subió a una división de concreto y quedó atorada.El percance no dejó personas heridas. El caso fue alertado a las instancias competentes para retirar el automotor del mencionado lugar.