Zamora, Mich.- 06 de enero de 2026.- Un hombre perdió la vida mientras que su hijo resultó lesionado tras ser atacados a balazos en las inmediaciones de la colonia Salinas de Gortari, de la ciudad de Zamora. Fue la tarde de este este martes cuando vecinos del citado asentamiento reportaron al número de emergencias 911, una agresión armada en la calle Níquel entre las calles Valle Del Real y Aluminio, a manos de un empistolado que logró escapar.

Oficiales de los tres niveles de gobierno llegaron al lugar donde encontraron sin vida al señor Manuel G., V., de 51 años de edad, además fueron notificados que un menor de edad, había resultado lesionado y se había trasladado al Fraccionamiento Altamira para pedir ayuda.Por lo anterior patrulleros acudieron a buscar al herido y lo encontraron en un domicilio de la calle La Paz, él es Cristian Eduardo G., de 16 años de edad, quien fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un nosocomio.

Especialistas de la Fiscalía General del Estado se encargaron de efectuar la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.Hasta el momento el municipio de Zamora acumula dos personas asesinadas y tres lesionadas en distintos ataques, durante el mes de enero.01 de enero de 2026.

Sicarios matan a motociclista en pleno Centro de Zamora.05 de enero de 2026. En la víspera de la noche de Reyes, madre e hijo son baleados en tianguis de juguetes en Zamora.06 de enero de 2026. Padre e hijo son atacados a balazos en Zamora; el adulto murió.