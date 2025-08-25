Morelia, Mich.- 25 de agosto de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que las narcomantas localizadas la mañana de este lunes en distintos puntos de Morelia forman parte de una estrategia de comunicación de los grupos delictivos para generar miedo y confusión en la sociedad.

“Tenemos ya pistas, yo pedí la información en la mañana. El C5 ya está trabajando en ello”, señaló el mandatario estatal al ser cuestionado sobre los hechos.

Explicó que este tipo de acciones “es una táctica de los grupos delincuenciales para generar precisamente eso, generar pánico, generar ruido, y que en las conferencias de prensa de la mañana le pregunten al gobernador y luego al fiscal”.

De acuerdo con Ramírez Bedolla, las narcolonas no representan más que un intento por desestabilizar a través del miedo colectivo. “Es una estrategia de comunicación de los grupos delictivos, y lo que buscan es generar alarma en la sociedad”, precisó.

El gobernador adelantó que ya se cuenta con avances en las investigaciones: “Estamos actuando, se tiene ya identificado un vehículo, estamos dándole seguimiento. Este vehículo es el que posiblemente usaron las personas para colocar esas lonas”, indicó.

La colocación de las narcomantas se registró en al menos tres puntos de la capital: un puente de la Calzada La Huerta, a la altura de la colonia Los Pinos; otro en la carretera Morelia-Maravatío, en Atapaneo; y varios más en la avenida Camelinas, a la altura del Hospital del IMSS.

Las autoridades retiraron de inmediato los materiales y los pusieron a disposición de la instancia correspondiente. Cabe señalar que un hecho similar ocurrió apenas el pasado 15 de agosto en Morelia.