Morelia, Mich.- 25 de agosto de 2025.- Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, informó que su administración ya realiza investigaciones en torno al nuevo video difundido por el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana (EPLM), en el que se lanza una amenaza para el próximo 15 de septiembre.

#Video | Gobierno de #Michoacán investiga video de am3n4za del aut0denominado Ejército Purépecha pic.twitter.com/IpkiEnvsSU — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 25, 2025

“Estamos trabajando, investigando de dónde provienen este tipo de videos”, declaró el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el tema.

El mensaje fue difundido en redes sociales y muestra a un hombre que se identifica como el “Comandante Arango”, quien advierte que “Michoacán se estremecerá” durante las fiestas patrias, al asegurar que la única opción que les queda “es la sangre del traidor para ofrecerla a nuestros dioses purépechas”.

En su discurso, el EPLM afirmó haber entregado recientemente un expediente al gobierno de Estados Unidos, con “fotos, videos, nombres y vehículos del crimen utilizados con impunidad”, mismo que, según dijo, fue ignorado por las autoridades michoacanas.

El grupo rechazó tener vínculos con cárteles o partidos políticos, y llamó a la población que ha sido víctima de la violencia en el estado a sumarse a su movimiento.

“Nosotros estamos sirviendo al pueblo, no al crimen”, aseguró el presunto líder, quien además advirtió directamente al gobierno: “la sangre honesta y trabajadora no será nuestro objetivo, será tu propia sangre la que deberá pagar la traición del pueblo”.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han confirmado la autenticidad de los materiales difundidos, pero señalaron que se mantiene coordinación con instancias de seguridad para dar seguimiento al caso.