Video | Muere comediante mexicano conocido por su personaje “Doña Evelia”

Luego de estar varios días hospitalizado, Benjamín González falleció el pasado 29 de abril, en un hospital de Quintana Roo, México, si bien se dice que sufría una fuerte anemia, hasta el momento, se desconoce la causa oficial del fallecimiento. Fue su amigo y colega Doña Catalina La Diva del Pueblo, quien dio a conocer la noticia del deceso del comediante también conocido por su personaje de Doña Evelia.

“Quiero informarles que Doña Evelia [Benjamín González] se nos adelantó, Doña Evelia falleció hoy, lo siento mucho por su mami, sus hermanos y su familia”, mencionó Doña Catalina en un live que realizó en Facebook.

El artista mencionó que González, en todo momento, estuvo acompañado por su mamá Olivia Javier, quien ahora “haciendo los trámites necesarios para poder sacarlo” del nosocomio. De hecho, días antes del fallecimiento, la señora utilizó las redes sociales de su famoso hijo para solicitar apoyo económico, debido a que debía solventar los costos del tratamiento médico que el actor recibió. “Está intubado y tiene pocas esperanzas de vida”, mencionó.

En un live en Facebook compartió la enfermedad que padecía:

“El chiste es que me enferme, hermanas (…) A mí me dio hemorroides, pero como yo tenia tos, se me complicó mucho porque no comía. Ya después yo me sentaba en el baño y hacía como si estuviera estreñida. Yo no hacía nada, nada, porque como no comía”

“Ya después de tanto que hacía fuerza, entonces se me reventaron y ya no era una manchita de sangre, ya era como si fuera diarrea. Según yo seguía estreñida, pero no hacía nada. Yo estuve como tres días así”.

“Yo en 15 minutos era ir tres veces al baño, ya no era medio litro, ya era como litro y medio o dos litros. Y yo hacía fuerza, hasta sentía que una vena se me salía haciéndole así”, detalló entre risas el creador de contenido.

Benjamín asistió al doctor, donde le detectaron anemia, fue dado de alta, pero a los pocos días volvió a ser internado y desafortunadamente perdió la vida.