Morelia, Mich.- Martes 28 de octubre de 2025.- Un motociclista perdió la vida en un accidente sobre la avenida Madero Poniente de Morelia, percance en el que también estuvo involucrada una camioneta, informaron autoridades policiales.

🚨 Motociclista muere tras ser impactado por una camioneta en la Salida a Quiroga. pic.twitter.com/pCtX3BeMzD — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 28, 2025

El trágico hecho ocurrió la noche de ayer martes sobre frente a la calle Manuela Medina, a la altura de la colonia Niño Artillero y de la colonia Loma Dorada. Unas personas vieron al motorista inerte y avisaron al número de emergencias 911.

Después, al lugar arribaron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad no fue expuesta, él tenía entre 21 y 25 años de edad, comentaron las fuentes.

Se apreció que la moto del finado es una de la marca Vento, color negro, con matrícula L3F32R. El otro vehículo perticipante en la eventualidad es de la marca Toyota Rav4, color blanco, con placa PNP914D, el cual fue asegurado.

Los polimunicipales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

De manera extraoficial se supo que el motorista presuntamente derrapó y se impactó en el costado derecho de la Toyota Rav4. Se espera que la Fiscalía esclarezca el asunto.

