Ciudad de México, 28 de octubre de 2025.- “¡Es necesario y urgente que médicas y médicos residentes cuenten con salarios dignos y prestaciones de ley. Y en ese objetivo téngannos de aliados. Desde el Partido del Trabajo estamos esforzándonos para redignificar la situación de quienes están en la primera línea al cuidado de nuestra salud”, expresó el coordinador parlamentario del PT en el Congreso de Michoacán, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior, tras participar en el Foro Nacional “Dignidad y derechos humanos de médicas y médicos residentes. Un Paradigma restaurativo”, que se realizó en la Cámara federal de Diputados, el líder parlamentario del Partido del Trabajo hizo un llamado a las y los legisladores a establecer en las leyes de Michoacán que las médicas y médicos residentes, cuenten con salarios dignos y prestaciones de ley.

El congresista, destacó que este sector lamentablemente a pesar de enfrentarse a jornadas laborales extenuantes, se suma la precariedad salarial, violencia laboral e incluso muchas veces acoso; situación que no debe continuar para ningún trabajador ni trabajadora en nuestro país.

“Las y los médicos residentes, son la fuerza laboral que mantiene la dinámica operativa de los centros de salud y hospitales, sin embargo no se les ha reconocido como se debe, puesto que actualmente atraviesan una crisis en el respeto a sus derechos humanos y es necesario que tomemos acciones de manera inmediata”, acotó Reyes Galindo.

En ese contexto, dijo que el Partido del Trabajo ya analiza propuestas para darle solución a esta problemática y reparar la dignidad de las médicas y médicos residentes, para que gocen de sus derechos laborales en plenitud, para ello el dirigente del PT en Michoacán y coordinador de legisladores en San Lázaro, Reginaldo Sandoval realizó este foro, mismo que Reyes Galindo retomará para aplicar en el estado de Michoacán.