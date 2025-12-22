Morelia, Mich.- Lunes 22 de diciembre de 2025.- Un empistolado que se desplazaba en una motocicleta realizó disparos en contra de oficiales de la Guardia Civil (GC) sobre la Calzada La Huerta, sin que lograra herirlos. El sujeto abandonó su moto y escapó a bordo de un automóvil compacto, al parecer con ayuda de un cómplice, informaron autoridades policiales.

#Video | Motociclista empistolado dispara contra policías en Calzada La Huerta y huye; no hay muertos ni heridos 🚨🚓 pic.twitter.com/I27zPMS1o2 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 22, 2025

Los hechos de violencia se registraron durante la tarde de este lunes, inicialmente sobre la Calzada La Huerta, a la altura de la colonia Nueva Valladolid. De acuerdo con las fuentes, el individuo conducía una motocicleta marca Veloci 300, color negro con detalles en rojo. Al llegar a la altura de una maderería, el delincuente mostró un arma de fuego a los uniformados, quienes le marcaron el alto.

Trascendió que el motorista se orilló, dejó encendida la unidad, descendió y corrió en dirección al Monumento a Lázaro Cárdenas; durante la huida realizó disparos contra los agentes. Uno de los proyectiles impactó el medallón de un vehículo que se encontraba estacionado a la orilla de la vialidad.

El agresor ingresó a una gasolinera Repsol, donde abordó un coche Nissan March, color plata, para después reincorporarse a la Calzada La Huerta y huir con rumbo a la salida a Pátzcuaro.

En una persecución posterior, el carro en el que escapaban el criminal y su compinche se accidentó a la altura de la Tenencia de Tiripetío. La unidad fue dejada y los ocupantes huyeron hacia una zona rodeada de terrenos deshabitados.

El auto fue asegurado por los patrulleros y retirado con apoyo de una grúa. Asimismo, los policías acordonaron los puntos donde sucedieron las detonaciones de arma de fuego, ya que en el lugar fueron localizados varios casquillos percutidos.

Finalmente, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que su personal especializado emprenda las investigaciones correspondientes.