Zamora, Mich.- 22 de diciembre de 2025.- Un joven motociclista sufrió lesiones de consideración luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la mañana de este lunes en una de las principales avenidas de la ciudad.

El percance fue sobre la avenida Luis Hernández Barrera, a la altura del fraccionamiento Siena, donde una motocicleta se impactó por alcance contra una camioneta.

Tras el choque, el conductor del vehículo de carga permaneció en el lugar en espera de las autoridades.

Al sitio acudieron los elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área y realizaron labores para agilizar la circulación vehicular.

Los paramédicos de Rescate brindaron los primeros auxilios al motociclista, identificado como Jorge R. V., de 19 años de edad, vecino de la colonia Salinas de Gortari.

Debido a la gravedad de las lesiones, fractura de tibia derecha y traumatismo craneoencefálico, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Posteriormente, el personal de Tránsito Municipal realizó los peritajes correspondientes y aseguró los vehículos involucrados: una motocicleta Yamaha Ray ZR, color verde con negro, con placas 93PSX1 de Michoacán, así como una camioneta Nissan tipo Estaquitas, color gris con blanco, matrícula NJ-3432-B del mismo estado.

Ambas unidades fueron remitidas al corralón oficial y quedaron a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar responsabilidades.