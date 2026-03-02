Morelia, Michoacán; 2 de marzo de 2026.- El gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, lleva a cabo la rehabilitación y embellecimiento del parque lineal del Bulevar García de León, entre la calle Teniente Alemán y la avenida Camelinas.

#video | El presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar, realizó un recorrido por el parque lineal del Bulevard García de León, para supervisar la rehabilitación y embellecimiento del parque lineal del Bulevar García de León, entre la calle Teniente Alemán y la… pic.twitter.com/sgWIKJIVm9 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 3, 2026

Se trata de un espacio de 100 metros lineales por 2 de ancho, que son rehabilitados con concreto hidráulico para un desplazamiento más accesible, puntualizó el alcalde durante un recorrido realizado este lunes.

Las labores incluyen la limpieza de superficie, excavación, mejoramiento del terreno, compactación y colado de concreto. De esta forma se da continuidad en su recuperación, mejoramiento y embellecimiento integral, desde la avenida Ventura Puente hasta Camelinas.

Acompañado por los secretarios de Servicios Públicos y de Obras Públicas, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas y Juan Fernando Sosa Tapia, respectivamente, el Alcalde recorrió el bulevar mientras saludaba a las personas que hacían ejercicio, caminaban o convivían en las diferentes áreas verdes.

Los trabajos consisten en la ampliación y rehabilitación del sendero; mantenimiento de bancas y botes de basura y nueva imagen de área verde con la plantación de más de 1000 especies de ornato y pasto.

Alfonso Martínez remarco que para su gobierno es prioritario que los espacios públicos se encuentren en óptimas condiciones, ya que son puntos de encuentro para la convivencia y esparcimiento familiar.

Agregó que además del bulevar García de León, se trabaja permanentemente en otros puntos de la capital, a través de brigadas que podan jardines, camellones y mantienen en buen estado las zonas comunes de la capital.