Morelia, Michoacán; 02 de marzo de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) anunció los resultados de la convocatoria “Emergentes Vol. II Poesía”, seminario de escritura creativa con el que la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa nuevas voces literarias y promueve su profesionalización.

Las y los seleccionados son:

• Miguel Edé (Miguel Ángel Gómez Reyes).

• Carla Samara López Mendoza.

• Leonardo David Contreras Pinon (Génesis).

• Ximena Díaz Santillán.

• Kevin Guzmán Linares.

• Rosalba López López.

• Diana Esperanza Álvarez Campos.

• María Salud Carmen Hernández Rodríguez.

• Abraham Huaroco Macías.

• Laura Adriana Acosta Baños.

• Alondra Yunuén Ávalos Mendoza.

• Rosario Natali Robles Cira.

• Alondra Dibenuhi Ballesteros Chávez.

• Fabiola Azaret Franco Franco.

• Mariana Martínez Canales.

La titular de SeCultura Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, recordó que este seminario tiene como objetivo impulsar las nuevas voces literarias de la ciudad, ofreciendo un espacio de formación, aprendizaje y creación para los jóvenes poetas de la ciudad capital.

Es de destacar que —al igual que en la primera edición dedicada a la narrativa—, en esta segunda edición del seminario también se editarán publicaciones en formato plaquette, con los textos desarrollados a lo largo de las distintas sesiones, las cuales se presentarán en la Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm).

El seminario consta de tres módulos especializados, diseñados y coordinados por poetas morelianos de reconocida trayectoria: Armando Salgado, Victoria Equihua y Cristina Bello. Además de contar con una masterclass impartida por un poeta de renombre nacional.

El primer módulo del seminario iniciará el próximo 10 de marzo, mientras que la masterclass final se llevará a cabo en el mes de mayo. El Gobierno de Morelia refrenda que, impulsando a nuevos talentos en el arte y la poesía, se abona a la construcción de la paz y del mejor lugar para vivir.