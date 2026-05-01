Morelia, Michoacán, a 1 de mayo de 2026.- Los 19 alcaldes del PRD Michoacán sostuvieron un encuentro institucional con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de dar seguimiento a temas prioritarios para los municipios y fortalecer la coordinación con el gobierno estatal.

Durante el encuentro se desarrolló un espacio de diálogo en el que se compartieron planteamientos relacionados con la gestión pública, así como la atención a necesidades en los municipios.

En este contexto, se abordaron temas prioritarios para el desarrollo municipal y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, con la finalidad de dar continuidad a acciones institucionales.

Asimismo, se reiteró la disposición de mantener comunicación permanente entre los gobiernos municipales y el Ejecutivo estatal para dar seguimiento a los temas abordados.