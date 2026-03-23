🥊🚨 #Viral | Pelea campal en pleno concierto de Grupo Firme en Honduras 😱 La noche del 20 de marzo, durante su presentación en el Estadio Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa), una discusión escaló a golpes brutales entre asistentes. Videos muestran empujones, agresiones y a una mujer siendo lanzada hacia las gradas tras intentar separar a los involucrados 💥

Seguridad intervino, pero el momento opacó parte del show. No hay reportes de heridos graves ni detenidos confirmados. El concierto continuó, pero ya es tendencia total en redes 🔥

¿Qué opinas de estos incidentes en eventos masivos?

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