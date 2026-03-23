🥊🚨 #Viral | Pelea campal en pleno concierto de Grupo Firme en Honduras 😱 La noche del 20 de marzo, durante su presentación en el Estadio Nacional Chelato Uclés (Tegucigalpa), una discusión escaló a golpes brutales entre asistentes. Videos muestran empujones, agresiones y a una mujer siendo lanzada hacia las gradas tras intentar separar a los involucrados 💥

😱💥 PELEA EN PLENO CONCIERTO DE GRUPO FIRME EN HONDURAS! 🇭🇳🔥 Se armó el desmadre en el Estadio Chelato Uclés pic.twitter.com/RZysSfIa5Y — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 23, 2026

Seguridad intervino, pero el momento opacó parte del show. No hay reportes de heridos graves ni detenidos confirmados. El concierto continuó, pero ya es tendencia total en redes 🔥

¿Qué opinas de estos incidentes en eventos masivos?



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