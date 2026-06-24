Con el registro de 20 niñas y 20 niños, este martes iniciaron las actividades previas al desarrollo del Parlamento Infantil Incluyente 2026 que se llevará a cabo en el Congreso del Estado este 24 de junio.

En el Salón de Recepciones “José Ma. Morelos”, la presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, junto con el Presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, y su compañero legislador Antonio Carreño Sosa, definieron a través de una rifa, los nombres de quienes llevarán los cargos de Presidente, Vicepresidente; Primer, Segundo y Tercer Secretario de la Mesa.

Vanessa Caratachea además de dar la bienvenida a las niñas y los niños que formarán parte del parlamento, felicitó a los padres presentes por los proyectos que sus hijos propusieron, los cuales buscarán se conviertan en ley, bajo su autoría, por lo que los invitó a hablar, debatir y disfrutar, con la confianza de que serán escuchados.

Sobre las temáticas, la legisladora se mostró impactada ante la realidad que cada uno de los participantes tiene sobre temas que aquejan en sus entornos. “Los niños se dan cuenta de lo que pasa y sí, y a veces nosotros pensamos que legislamos en favor de niñas y niños, pero no los escuchamos y es muy importante hacerlo”.

El diputado Baltazar Gaona señaló que las y los parlamentarios, representarán el pensamiento y el sentir de miles de niñas y niños de Michoacán. “Ustedes hoy van a representar la voz de toda la niñez de nuestro estado, así que siéntanse orgullosos siéntanse con ánimo y valor de participar, de poder expresar todas sus ideas, todo su sentir para mejorar las condiciones de nuestro estado”.

Destacó que el Parlamento Infantil Incluyente 2026 será un espacio para fortalecer la participación de nuestras niñas y niños, para promover valores democráticos en estado. “Hoy ustedes nos recuerdan algo fundamental,