Morelia, Mich.- Lunes 23 de marzo de 2026.- Uno de los empleados de una fábrica de adhesivos y polvos para la construcción sufrió severas lesiones en la mano derecha tras quedarle atrapada en una revolvedora, hecho que ocurrió en dicho negocio ubicado en la colonia Los Ángeles, al norte de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

Lo anterior sucedió durante la mañana de este lunes en el mencionado inmueble, localizado a la orilla de la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, casi esquina con la calle Pino.

El accidente fue reportado al número de emergencias; posteriormente acudieron bomberos municipales, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes auxiliaron al afectado, le brindaron las primeras curaciones y lo trasladaron al Hospital del IMSS Charo. El paciente fue identificado como José, de 41 años de edad.

AGENCIA RED 113