La Comisión Forestal del Estado (Cofom) arrancó con el programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, en la zona del Estribo Grande en Pátzcuaro, donde se esparcieron 12 mil semillas de pino con drones para restaurar las zonas afectadas por los incendios.

Esta estrategia innovadora busca restaurar ecosistemas forestales en áreas de difícil acceso mediante la dispersión aérea de germoesferas con drones. Estas esferas consisten en semillas recubiertas con un sustrato que favorece su protección y establecimiento en el terreno.

Las acciones se realizarán principalmente en zonas de clima templado, con cinco especies forestales: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Swietenia humilis, Enterolobium cyclocarpum y Leucaena leucocephala.

El programa contempla intervenciones en ocho predios ubicados en los municipios de Los Reyes, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Tzitzio y Uruapan, con una meta de restauración de 50 hectáreas mediante la propagación de 200 mil semillas.

Las labores se desarrollarán durante la presente temporada y concluirán el próximo 15 de julio, con el objetivo de aprovechar las condiciones favorables para el establecimiento de las especies forestales.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán fortalece el uso de nuevas tecnologías para la recuperación de áreas forestales y la conservación de los recursos naturales del estado.