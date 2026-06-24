Morelia, Michoacán; 24 de junio de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm) continúa con la entrega de gallinas de traspatio a familias de la zona rural, cumpliendo así la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, que es apoyar de forma permanente al campo.

En este sentido, la dependencia municipal hizo entrega de más mil 500 gallinas ponedoras en la tenencia de Chiquimitío; de esta manera, hasta el momento suman 24 mil aves de corral entregadas a familias de diversas comunidades de la zona rural de Morelia.

Cabe recordar que el objetivo de este programa municipal es impulsar la productividad y mejorar la economía de los habitantes de las tenencias, mediante el fortalecimiento de la producción de huevo para autoconsumo o comercialización.

Con esta acción además se contribuye a mejorar la salud y alimentación de las familias, al consumir productos frescos y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo. Así lo señaló el titular de la Saderm, Roberto Carlos López García.

La Saderm recuerda a la ciudadanía que, para acceder a este programa, las personas interesadas deberán presentar los siguientes requisitos:

•⁠ ⁠Solicitud y recibo de entrega-recepción.

•⁠ ⁠Copia de identificación oficial vigente.

•⁠ ⁠Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.