Video | Karla Sofía Gascón primera actriz trans en ganar premio a Mejor Actriz en Cannes

Karla Sofía Gascón obtuvo el día de ayer sábado 25 de mayo el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Cannes 2024 otorgado al elenco de la película “Emilia Perez” del director francés Jacques Audiard.

El elenco del musical español está formado también por las estadounidenses Zoe Saldaña, Selena Gomez y la mexicana Adriana Paz.

Gascón de 52 años da vida a un capo del narcotráfico en México que quiere cambiar de sexo y de vida, interpreta al líder del cártel y a la mujer después de la transición.

Karla es la primera actriz trans en alzarse con dicha distinción de Cannes y dedicó el galardón “a todas las personas trans que estamos sufriendo todos los días… todos tenemos la oportunidad de cambiar a mejor, de ser mejores personas”, declaró en un emotivo discurso.

La actriz nació como Carlos Gascón en Alcobendas, a las afueras de Madrid, donde a los 19 años conoció a su esposa Marisa con quien tuvo una hija, ahora de 13 años.

Cambió de sexo e identidad en España en 2018 y sigue junto a su esposa e hija, a quiens también dedicó su logro.

