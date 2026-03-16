Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- La científica michoacana Jennifer López Chacón, reconocida por su trabajo en la promoción de la ciencia y la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito científico, fue distinguida con la Presea Eréndira 2026, reconocimiento otorgado por el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).

La científica michoacana Jennifer López Chacón, reconocida por su trabajo en la promoción de la ciencia y la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito científico, fue distinguida con la Presea Eréndira 2026@SeMujerMich @GobMichoacan pic.twitter.com/7jqL2Hmmx6 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 17, 2026

Originaria de Apatzingán, López Chacón ha dedicado su trayectoria académica y de divulgación científica a impulsar vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) entre niñas, adolescentes y jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables y con menor acceso a oportunidades educativas.

Entre sus aportaciones más destacadas se encuentra la creación y coordinación del Taller Nacional Femenil de Olimpiadas de Física, un proyecto único en Latinoamérica que combina formación académica con mentoría y acompañamiento para que más mujeres participen en competencias científicas. Desde su creación, este espacio ha brindado formación a más de 600 jóvenes de todo el país, incluidas participantes de comunidades indígenas.

Su trayectoria también incluye cargos de liderazgo dentro de la comunidad científica. Fue la primera mujer en presidir la Asociación Michoacana de Física y actualmente se desempeña como vocal de Divulgación de la Sociedad Mexicana de Física, desde donde impulsa que la ciencia incorpore la perspectiva de género y promueva la participación de más mujeres en espacios académicos y de investigación.

Además de su trabajo académico, ha desarrollado proyectos de investigación y divulgación científica orientados a acercar el conocimiento a la sociedad, como la creación de un museo virtual de instrumentos científicos históricos y el rescate de equipos tecnológicos utilizados con fines educativos. Estas iniciativas buscan demostrar que la ciencia puede ser una herramienta para la transformación social y la construcción de igualdad.

Con la entrega de la Presea Eréndira 2026, el Gobierno de Michoacán reconoce en Jennifer López Chacón a una mujer que ha utilizado el conocimiento como una llave para abrir camino a nuevas generaciones. Su trabajo ha contribuido a que más niñas y jóvenes puedan verse a sí mismas como científicas, investigadoras y líderes.