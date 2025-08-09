Tancítaro, Mich.- 9 de agosto de 2025.- Una fuerte granizada cubrió este sábado calles, patios y plazas de Tancítaro con una gruesa capa de hielo, dejando a su paso un paisaje completamente blanco que, aunque llamativo, forma parte de los fenómenos recurrentes en esta zona montañosa del occidente michoacano.

La tormenta inició por la tarde, acompañada de lluvia intensa y ráfagas de viento. En cuestión de minutos, el granizo comenzó a acumularse, formando capas de varios centímetros que tapizaron el suelo, tejados y estructuras ligeras.

Según reportes de Protección Civil municipal, los daños fueron menores, concentrándose en lonas y carpas de comercios y eventos al aire libre. No se registraron personas lesionadas ni afectaciones graves a viviendas o infraestructura.

Las imágenes difundidas por habitantes muestran escenas que podrían confundirse con un paisaje invernal: patios residenciales cubiertos de hielo, calles del centro con tránsito reducido y gasolineras con el piso completamente blanco.

Tancítaro, conocido por su clima frío y su ubicación en la Sierra Madre del Sur, alberga el Pico de Tancítaro, el punto más alto de Michoacán, y es habitual que, incluso en verano, se registren lluvias y granizadas debido a la altitud y las condiciones meteorológicas de la región. Este entorno propicia que las precipitaciones sólidas no sean un hecho aislado, sino un recordatorio de la dureza y belleza del clima serrano.

