Tancítaro, Mich.- 9 de agosto de 2025.- Una fuerte granizada cubrió este sábado calles, patios y plazas de Tancítaro con una gruesa capa de hielo, dejando a su paso un paisaje completamente blanco que, aunque llamativo, forma parte de los fenómenos recurrentes en esta zona montañosa del occidente michoacano.

#Video | Intensa granizada pinta de blanco a Tancítaro, dejando a su paso un paisaje completamente blanco #Michoacán pic.twitter.com/IqR17cFX5C — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 10, 2025

La tormenta inició por la tarde, acompañada de lluvia intensa y ráfagas de viento. En cuestión de minutos, el granizo comenzó a acumularse, formando capas de varios centímetros que tapizaron el suelo, tejados y estructuras ligeras.

Según reportes de Protección Civil municipal, los daños fueron menores, concentrándose en lonas y carpas de comercios y eventos al aire libre. No se registraron personas lesionadas ni afectaciones graves a viviendas o infraestructura.

Las imágenes difundidas por habitantes muestran escenas que podrían confundirse con un paisaje invernal: patios residenciales cubiertos de hielo, calles del centro con tránsito reducido y gasolineras con el piso completamente blanco.

Tancítaro, conocido por su clima frío y su ubicación en la Sierra Madre del Sur, alberga el Pico de Tancítaro, el punto más alto de Michoacán, y es habitual que, incluso en verano, se registren lluvias y granizadas debido a la altitud y las condiciones meteorológicas de la región. Este entorno propicia que las precipitaciones sólidas no sean un hecho aislado, sino un recordatorio de la dureza y belleza del clima serrano.

RED 113