Morelia, Michoacán, 9 de agosto de 2025.- El Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce (MACAZ) recibe dos propuestas que expanden los límites de la forma, la materia y la memoria: “Iteraciones del Lenguaje”, de Carmen Mendoza Chávez, y “Ya no crece la Yerba”, de Marco García. Ambas exposiciones, impulsadas por la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), reúnen más de 60 piezas que invitan a reflexionar sobre el lenguaje y la huella gráfica en el arte contemporáneo.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, celebró la apertura y reconoció el trabajo de los artistas, del equipo del MACAZ y de gestores culturales como Celia Béjar. “Les invitamos a que corran la voz para que mucha gente las pueda ver, estarán hasta noviembre”, expresó.

Para Carmen Mendoza, presentar en el MACAZ es un sueño cumplido. “Agradezco a la Secum y a todas las personas que han impulsado lo que hago. Trabajamos la curaduría con Ricardo Guzmán durante meses y ahora es una realidad”. En tanto, Marco García señaló: “Espero que disfruten la exposición. Qué gusto estar en este recinto porque mi papá es michoacano y eso lo hace aún más especial”.

En “Iteraciones del Lenguaje”, Mendoza propone más de 30 piezas que combinan instalaciones, formatos medianos y pequeños, con hilo sobre tela, cajas de luz y composiciones que evocan redes neuronales y relatos sin fin. Por su parte, “Ya no crece la Yerba de García” explora aguatinta, punta seca y monotipo, apostando por la monocromía para crear un universo visual de gran fuerza y profundidad conceptual.

La gestora Celia Béjar agradeció al MACAZ la apertura para estos proyectos: “Es importante que se le den oportunidades a artistas”. La directora del museo, María de los Ángeles Valencia Colín, reconoció el esfuerzo de su equipo y reiteró la invitación a conocer la muestra que permanecerá hasta el 9 de noviembre.