Tarímbaro, Mich.- Jueves 09 de abril de 2026. Un automóvil con placas sobrepuestas y un camión con grúa, el cual era utilizado para el transporte de autopartes robadas, fueron asegurados por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en distintas vialidades de la cabecera municipal de Tarímbaro, informó la citada institución.

Las unidades

Según la Fiscalía, una de las unidades aseguradas es un vehículo de la marca Chevrolet Camaro, color rojo cereza, el cual fue hallado sobre la calle Francisco Javier Mina Oriente, en el Barrio de La Cruz.

En cuanto al camión chatarrero, este es de la marca Kenworth, tipo torton, color rojo, mismo que fue localizado en la calle Benito Juárez, también en el Barrio de La Cruz. Ambos quedaron a disposición de la instancia correspondiente.

El día que el camión chatarrero derribó dos postes de la CFE

Cabe recordar que, la tarde del pasado martes 24 de marzo, el segundo vehículo en mención era escoltado por personal de la FGE, cuando en determinado momento se atoró en unos cables de fibra óptica y, al jalarlos, derribó dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el Libramiento Poniente de Morelia, a la altura de la colonia Manantiales.

En ese hecho se generaron diversas afectaciones, como la interrupción del tránsito de automotores, daños a un automóvil y la interrupción el servicio de energía eléctrica e internet en algunas colonias de la zona.

Las instancias competentes se encargaron de abanderar el incidente, después restablecieron el flujo vehicular y los empleados de la CFE, Megacable y Telmex repararon los servicios de luz e internet.