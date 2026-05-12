Morelia, Michoacán, a 12 de mayo del 2026.- De manera formal quedó instalado el Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2026, mismo que comenzará con todos los trabajos referentes a este evento, dicho comité será presidido por la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado e integrado por la diputada Diana Mariel Espinoza Mercado; Fernando Chagolla Cortés, secretario de Servicios Parlamentarios; Daniel Rangel Piñón, director de IIEL; Ignacio Hurtado Gómez, presidente del IEM; y Lenín López García, director del Instituto de la Juventud Michoacana.

En su intervención, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador, manifestó que este evento, tiene la finalidad de promover la participación de las juventudes michoacanas para que sean escuchadas, pero, sobre todo, tomadas en cuenta en la elaboración de las políticas públicas de su sector.

La legisladora local, destacó el compromiso de esta 76 Legislatura para con las juventudes michoacanas, “esta es una oportunidad muy valiosa para poder escucharlos, aprenderles y conocer las distintas realidades que viven nuestros jóvenes, porque ellos están pasando por procesos muy difíciles y pocas veces nos damos ese tiempo de escucharles, de saber cuál es su sentir y de conocer que propuestas tienen para cambiar sus municipios y su estado”.

En ese sentido, refrendó el deber de este Comité Organizador del Parlamento Juvenil 2026, de llevar a buen puerto estos trabajos de organización y recordó que en días pasados se presentó una reforma integral para hacer este Parlamento, mucho menos burocrático en cuanto a los requisitos de participación, con elementos más actuales y dinámicos, además de fortalecer los mecanismos de transparencia en el jurado calificador y los tiempos de entrega de resultados.

Por su parte, la diputada Fabiola Alanís Sámano, presidenta de la JUCOPO, dijo que, el Congreso de Michoacán abrirá sus puertas para recibir a las juventudes michoacanas y que sean ellas quienes presenten, discutan y traigan a esta tribuna las principales demandas del pueblo de michoacano, desde la visión y la perspectiva de las y los jóvenes.

“El año pasado se recibieron más de 100 iniciativas y proyectos sociales, por ello este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la participación de las juventudes en este espacio político. La voz de las juventudes nos ayuda a construir un presente desde las bases del pueblo, porque son las juventudes quienes reciben de primera mano los resultados de este ejercicio político”, afirmó.

En su intervención, la diputada, Diana Mariel Espinoza Mercado, integrante de este Comité, invitó a las y los jóvenes de todo Michoacán a participar y aseguró que “este es un espacio de participación democrática para las juventudes, para que presenten iniciativas, propuestas y proyectos sociales orientados a mejorar las condiciones del estado.