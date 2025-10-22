Múgica, Mich.- 22 de octubre de 2025.- La noche de este miércoles, los neumáticos de una góndola que era remolcada por un tractocamión, ardieron en llamas al transitar sobre la autopista Siglo XXI. Oficiales de la Guardia Nacional que pasaban por el sitio combatieron el fuego.

El incidente se registró en el kilómetro 153+500 de tramo carretero Nueva Italia – Arteaga, donde el conductor del camión de carga al percatarse de que se quemaban sus llantas se orilló.

Por la zona circulaban agentes federales, quienes al percatarse de la emergencia sin dudarlo se detuvieron y con apoyo de palas comenzaron a lanzar tierra sobre los neumáticos para evitar que el incendio se extendiera, además solicitaron la presencia de bomberos.

La circulación fue cerrada temporalmente, para que se realizaran las labores de auxilio, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al respecto el Centro SICT Michoacán, informó: “ AVISO VIAL Autopista: Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Tramo: Uruapan-Nueva Italia Km 153+500, Incendio de neumáticos de vehículo tipo góndola, Circulación Alterna por seguridad, Mantenga la calma, atienda las indicaciones viales, respete los límites de velocidad y maneja con precaución.

