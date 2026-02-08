Morelia, Michoacán, 8 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuenta con el Agrupamiento Especial de Búsqueda de Personas, unidad de la Guardia Civil enfocada en obtener resultados efectivos y oportunos en la localización de personas reportadas como extraviadas o desaparecidas.

#Video | Guardia Civil cuenta con agrupamiento experto en localización de personas 🚨🚓 pic.twitter.com/3edxc0fpRI — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 8, 2026

Al reportarse una desaparición mediante la línea de emergencias o personal operativo, el agrupamiento inicia de forma inmediata labores de localización coordinadas con autoridades federales, estatales y municipales.

Con el apoyo de binomios caninos y agentes altamente capacitados, el personal intensifica las acciones principalmente durante las primeras horas, consideradas determinantes para optimizar recursos e incrementar las posibilidades de una localización exitosa.

El personal especializado también realiza análisis de inteligencia para agilizar el hallazgo. Este trabajo complementa las tareas de campo, permitiendo que cada despliegue sea guiado por datos precisos que maximizan la efectividad de las brigadas.

Bajo el compromiso de cuidar a la ciudadanía, la SSP invita a reportar desapariciones o extravíos de manera inmediata a las líneas 911 y 089. La Guardia Civil opera con total coordinación para garantizar la tranquilidad de las familias en la entidad.