Zamora, Mich. – 08 de febrero de 2026.- Una joven mujer que se encontraba recostada en un sillón en la entrada de su domicilio, fue asesinada a balazos por delincuentes desconocidos, en la colonia Miguel Hidalgo del municipio de Zamora.

Lo anterior se registró durante la noche del pasado sábado en el inmueble marcado con el número 29 del Andador Monte de las Cruces del citado asentamiento y fue reportado por algunas personas al servicio de emergencias.

Hasta el sitio de la agresión se movilizaron agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Civil y Guardia Nacional, junto con paramédicos de Roa, quiénes confirmaron el deceso de la fémina.

La víctima fue identificada por sus familiares con el nombre de Joana Marlene M., también conocida como “La Jony”, de 21 años de edad.

Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, mismos que junto con el agente del Ministerio Público se encargaron de procesar el área de intervención, para posteriormente enviar el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.

Con este hecho suman al menos 10 homicidios y un delincuente abatido en enfrentamiento durante el mes de febrero en Zamora, 6 de los cuales han sido en las últimas 24 horas: