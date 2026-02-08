Morelia, Mich.- Domingo 08 de febrero de 2026.- Un conductor de una aplicación Uber fue captado en video cuando tuvo un problema con una pasajera, a quien empujó, le arrebató su bolso y lo azotó contra el suelo, hecho que posteriormente derivó en un accidente vial que dejó algunos daños a terceros.

#Video | Agresión de conductor Uber a pasajera termina en accidente vial en #Morelia 🚨🚙 pic.twitter.com/PNjL61hgbo — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) February 8, 2026

De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron durante la noche de ayer sábado. La mencionada ciudadana había solicitado un viaje a través de la referida aplicación, pero durante el trayecto presuntamente ocurrió un conflicto con la forma de pago, lo que provocó la molestia del chofer.

Trascendió que, al percatarse de la actitud hostil del conductor, la usuaria optó por pedirle que la bajara en la calle Ana María Gallaga, en la colonia Centro de Morelia. Una vez fuera del auto, la pasajera se alejó caminando, pero el sujeto descendió presurosamente de la unidad y, al alcanzarla, la empujó, le quitó el bolso y lo aventó con violencia al suelo.

Al realizar esta acción agresiva, el hombre descuidó su automóvil y olvidó accionar el freno de mano, por lo que el coche comenzó a retroceder sin control, con la puerta del piloto abierta, la cual impactó levemente a otro vehículo que estaba estacionado en una esquina. Posteriormente, la unidad se detuvo al chocar con la retaguardia la fachada de un domicilio.

En el material videográfico se observa cómo algunas personas le reclaman al alterado individuo, quien les responde que se hará responsable, pero también les indica que se llevará su auto porque teme se lo quiten. Acto seguido, sube a la unidad y se retira rápidamente del lugar.

Los videos de la situación fueron difundidos en redes sociales y se espera que las autoridades competentes investiguen el caso. El vehículo involucrado es un Volkswagen Jetta, color azul, con placas PMS-956-L.