Morelia, Mich.-6 de octubre de 2025. — El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla desmintió de manera firme la información difundida en redes sociales sobre una supuesta reunión con funcionarios o empresarios israelíes.
#Video | Gobernador aclara que no sostuvo encuentro con organización israelita 👦🏾💬#Michoacán pic.twitter.com/Vhd9pxNSyk— Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 6, 2025
Durante su rueda de prensa semanal realizada en Casa de Gobierno, el mandatario estatal aclaró que nunca ha sostenido encuentros, ni en público ni en privado, con dicha organización, por lo que calificó la versión como totalmente falsa.
“Nunca me he reunido, ni en privado ni en público, con esta supuesta organización israelita. Es totalmente falso, se trata de una fake news”, expresó Ramírez Bedolla.
El gobernador explicó que la publicación comenzó a circular en plataformas como Facebook y TikTok mientras se encontraba en Chicago, por lo que consideró importante desmentirla y evitar que continúe la desinformación.