Morelia, Michoacán, 6 de octubre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) se suma a la exposición “Khames: 25 ventanas al infierno”, del artista palestino Khames Alrefi, que se inaugurará el 7 de octubre a las 20:00 horas en los pasillos del Centro Cultural Clavijero. La muestra presenta 25 fotografías que retratan el dolor, la resistencia y la esperanza del pueblo palestino.

La secretaría colabora mediante la disposición del espacio y la difusión de la propuesta, además reconoce y valora el trabajo de las y los artistas, colectivos y organizaciones que, desde la sensibilidad y la memoria, promueven el diálogo cultural y la defensa de la dignidad humana a través del arte.

Esta exposición es posible gracias a las gestiones de la poeta Jacinta Ceballos y al apoyo del cineasta michoacano Rafael Rangel, al ser el fotógrafo palestino Khames Alrefi, uno de los integrantes de su equipo de filmación del documental “La Gran Palestina”, que será proyectado los días 16 17 y 18 de octubre en el Centro Cultural Clavijero.

En palabras de la escritora Mónica Maristain, el trabajo de Alrefi es un testimonio visual contundente que muestra con fuerza la vida de las víctimas, convirtiendo su cámara en una ventana abierta al sufrimiento y la memoria.

La participación de la secretaría se inscribe en una política cultural abierta, plural y solidaria, donde el arte es puente y no frontera. Este acompañamiento reafirma el compromiso de garantizar que las manifestaciones artísticas encuentren en Michoacán un territorio de escucha, empatía y libertad.