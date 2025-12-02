Morelia, Mich.- Martes 02 de noviembre de 2025.- Un grupo de sujetos vandalizó una combi y la atravesó sobre la avenida Francisco I. Madero, en el Centro Histórico de Morelia. Asimismo, se reportó una supuesta agresión a golpes en contra de una casa de estudiantes, cuyos moradores se deslindaron de lo sucedido.

#Video | FNLS denuncia ataque de 50 individuos en Casa del Estudiante Nicolaita#Morelia pic.twitter.com/bCl18BxFAo — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 2, 2025

A través de un comunicado emitido por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), se denunció la incursión de aproximadamente 50 individuos armados con palos y machetes, quienes atacaron a los albergados. El hecho ocurrió durante la noche de ayer lunes.

De igual manera, los agresores —conocidos como porros —, bloquearon con un vehículo la avenida Madero esquina con calle Galeana y comenzaron causarle destrozos.

En el documento, el FNLS mencionó que la agresión registrada en la Casa del Estudiante Nicolaíta dejó lesionados, además solicitó la intervención de organismos defensores de derechos humanos para realizar las acciones conducentes.

Sin embargo, la H. C. Del Estudiante Nicolaíta desconoció el comunicado emitido por el FNLS y desmintió cualquier ataque externo o interno. Por lo que se espera que estos hechos sean investigados por las autoridades competentes.