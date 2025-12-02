Morelia, Mich.- En respuesta al documento emitido por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), la Casa del Estudiante Nicolaita comunicó que desmiente cualquier ataque externo o de algún grupo porril a sus instalaciones.

Asimismo, agregó que los moradores de dicho albergue no corren riesgo alguno. También indicó que al interior se desarrollan movimientos derivados de la autonomía de la base, los cuales son de carácter interno.

Cabe recordar que el FNLS difundió la noche de ayer lunes un comunicado en el que denunció la irrupción de aproximadamente 50 sujetos armados con palos y machetes, quienes agredieron a varios albergados y los dejaron heridos.