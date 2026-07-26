Morelia, Mex.- En el trágico accidente en el que murió un motociclista sobre el Libramiento Oriente de Morelia, no estuvo algún otro vehículo involucrado, de acuerdo a un video difundido en las redes sociales.

#Video 🚨 Así fue como murio un motociclista en Libramiento Oriente de #Morelia; no hubo otro vehículo involucrado, de acuerdo a un video difundido en las redes sociales. #Tragedia pic.twitter.com/zZB51Q0dBm — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) July 26, 2026

El video reveló que el motorista salió de la calle Francisco Matos Coronado atravesó carril lateral, chocó contra la banqueta y el barandal de protección y cayó de una altura aproximada de 7 metros a carriles centrales, falleciendo en el lugar. La Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las investigaciones correspondientes y llevó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Fue identificado como “Pancho”

La situación fue reportada por varios ciudadanos al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del susodicho, mismo que respondía al nombre de Francisco, conocido entre sus allegados como “Pancho”, de entre 30 y 40 años de edad.

AGENCIA RED 113