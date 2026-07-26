Morelia, Michoacán, 26 de julio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó una supervisión a los avances del segmento 5 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, una infraestructura vial estratégica que beneficiará de manera directa a más de 100 mil habitantes de la zona Oriente de la capital y agilizará el tránsito de 4 mil 500 vehículos que circularán diariamente por esta vía.

Durante el recorrido de inspección, el mandatario estatal destacó que actualmente la obra se encuentra en la etapa de tendido de la carpeta asfáltica.

Asimismo, resaltó que los segmentos 1, 4 y 5 suman en su conjunto un total de 51 kilómetros, desarrollados mediante una inversión 100 por ciento estatal que asciende a 2 mil 900 millones de pesos.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, puntualizó las especificaciones técnicas del proyecto, señalando que la nueva vialidad cuenta con un ancho de 13 metros.

Detalló que el segmento 5 abarca una extensión de 12 kilómetros, conectando de manera directa la zona de Mil Cumbres con el área de hospitales en el municipio de Charo. Con esta infraestructura, el tiempo de traslado entre ambos puntos se reducirá a un lapso estimado de tan solo 5 minutos, mejorando significativamente la movilidad y conectividad de la región.